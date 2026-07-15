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San Francisco açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi kayboldu

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kenti açıklarındaki turistik Alcatraz Adası yakınlarında teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

San Francisco açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi kayboldu

San Francisco'da yetkililer, çoğunlukla aynı aile üyelerini taşıyan teknenin, kent açıklarındaki turistik Alcatraz Adası yakınlarında alabora olduğunu duyurdu.

Yetkililer, olay yerine sevk edilen ekiplerin tekneyi "neredeyse tamamen suya batmış" ve motoru açık halde bulduğunu açıkladı.

San Francisco açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi kayboldu 1

3 KİŞİ KAYIP

Teknedeki 16 kişinin kurtarıldığını kaydeden yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

San Francisco açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi kayboldu 2

Kazanın başta yangın nedeniyle meydana geldiğinin bildirildiğini aktaran yetkililer, henüz bu yönde delil bulunmadığını, yaralanan birkaç kişide de yanık izine rastlanmadığını ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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san francisco
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