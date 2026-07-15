HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

15 Temmuz’da şehide vefa ziyareti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit Ahmet Şılak’ın kabri ve ailesi ziyaret edildi. Ziyarette şehit mezarı başında dualar edilirken, aileye de destek ve vefa mesajı verildi.

15 Temmuz’da şehide vefa ziyareti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Ahmet Şılak’ın kabri ve ailesi ziyaret edildi. Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Kızılçukur Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda, ilk olarak şehit Ahmet Şılak’ın ailesi ziyaret edildi. Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden protokol üyeleri, şehit yakınlarının talep ve temennilerini dinledi. Ziyaretin ardından şehit Ahmet Şılak’ın kabri başına geçen heyet, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla aziz şehidi andı. Programda, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman devletin ve milletin yanında olduğu vurgulanırken, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Kabir ziyareti edilen duaların ardından sona erdi.

15 Temmuz’da şehide vefa ziyareti 1

15 Temmuz’da şehide vefa ziyareti 2

15 Temmuz’da şehide vefa ziyareti 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon: 135 şüpheli şahıs yakalandıVan merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon: 135 şüpheli şahıs yakalandı
Tıra arkadan çarpan çöp kamyonunun sürücüsü ağır yaralandıTıra arkadan çarpan çöp kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.