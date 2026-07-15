Uyuşturucu suçlarından hapis cezası olan iki hükümlü yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 16 yıl 3 ay, uyuşturucu madde kullanmak suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.V. (27) yakalanarak gözaltına alındı.

ARANAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin Çarşamba ilçesinde gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. (37) yakalandı.

Yakalanan iki hükümlü de emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır