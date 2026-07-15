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Hatalı sollama faciaya ramak kala bitti

Karabük’ün Yenice ilçesinde hatalı sollama yapan otomobil nedeniyle karşı yönden gelen sürücünün yaptığı manevrayla muhtemel facia son anda önlendi.

Hatalı sollama faciaya ramak kala bitti

Olay, Yenice-Zonguldak kara yolunun Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak istikametine seyir halinde bulunan otomobil, önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen araçla burun buruna gelen otomobil, kazaya davetiye çıkardı.

Hatalı sollama faciaya ramak kala bitti 1

Karşı yönden gelen aracın sürücüsü, çarpışmayı önlemek amacıyla direksiyonunu yol kenarındaki uygun boşluğa kırarak aracını kontrollü şekilde yol dışına çıkardı. Sürücünün soğukkanlı manevrası sayesinde muhtemel bir facia önlenirken, hatalı sollama yapan otomobil ise yoluna devam etti.

Yaşanan tehlikeli anlar, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Karabük
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