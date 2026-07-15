Uyuşturucu suçlarından hapis cezası olan iki hükümlü yakalandı

Samsun’da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderilmek üzere adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 16 yıl 3 ay, uyuşturucu madde kullanmak suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.V. (27) yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin Çarşamba ilçesinde gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. (37) yakalandı.

Yakalanan iki hükümlü de emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır