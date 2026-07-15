HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uyuşturucu suçlarından hapis cezası olan iki hükümlü yakalandı

Samsun’da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderilmek üzere adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu suçlarından hapis cezası olan iki hükümlü yakalandı

Samsun’da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderilmek üzere adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 16 yıl 3 ay, uyuşturucu madde kullanmak suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.V. (27) yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin Çarşamba ilçesinde gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. (37) yakalandı.

Yakalanan iki hükümlü de emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu suçlarından hapis cezası olan iki hükümlü yakalandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Van merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon: 135 şüpheli şahıs yakalandıVan merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon: 135 şüpheli şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.