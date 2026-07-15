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Yavaşlayan trafik zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i çocuk 3 yaralı

Kocaeli D100 Karayolu'nda trafiğin yavaşlaması neticesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Yavaşlayan trafik zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i çocuk 3 yaralı

Kaza, D100 Karayolu İzmit ilçesi SEKA Tünel girişine gelmeden Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yavaşlaması neticesinde 41 AGF 973, 34 SY 9470 ve 41 LE 715 plakalı 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Yavaşlayan trafik zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1 i çocuk 3 yaralı 1

KOCAELİ'DEKİ KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 34 SY 9470 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Z.D. (17), E.D. (8)ve 41 AGF 973 plakalı otomobilin sürücüsü U.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ve karayolu ekiplerinin yolu temizlemesiyle kapanan trafik tekrardan açıldı.

Yavaşlayan trafik zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1 i çocuk 3 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza
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