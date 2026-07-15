Uzman isim illeri tek tek verdi! "Yalnızca temel taşıma gücü yetmez"

Prof. Dr. Osman Bektaş X hesabı üzerinden Karadeniz Bölgesi'ndeki yüksek heyelan riskine dikkat çekti. Bölgede alınan istinat duvarı yöntemiyle heyelan riskinin önlenemeyeceğinin altını çizen Prof. Dr. Bektaş, önerilerini sıraladı.

İKİ İLE ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Bektaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"TBDY 2018 AÇIK UYARIYOR: Sadece Duvarı Değil, Yamacı da Hesaplayın!

AFAD ve MTA'nın yayımladığı ulusal heyelan envanteri ve duyarlılık haritaları, Trabzon ve Rize'nin özellikle kuzeye bakan yamaçlarının geniş ölçüde heyelan tehlikesi taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle, bu alanlarda yapı güvenliği yalnızca temel taşıma gücü veya istinat duvarı hesabıyla sınırlandırılamaz.

TBDY 2018, geoteknik tasarım kapsamında şevin genel stabilitesinin değerlendirilmesini, potansiyel kayma yüzeylerinin belirlenmesini ve statik ile depremli koşullarda analiz edilmesini öngörmektedir. Drenaj, şüphesiz önemli bir güvenlik unsurudur; ancak heyelan duyarlı yamaçlarda potansiyel kayma dairesi belirlenmeden yoğun yerleşim alanları ve çok katlı yapıların uzun dönem güvenliğini tam olarak değerlendirmek mümkün değildir."