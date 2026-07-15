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Bolu’da traktörden düşen 2 kişi yaralandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde geri manevra yapan traktörün römorkunda bulunan 2 kişi, yere düşerek yaralandı.

Bolu’da traktörden düşen 2 kişi yaralandı

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Dereçetinören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada balya toplamak için yola çıkan Mehmet K. idaresindeki traktör, sürücü geri manevra yaptığı esnada kontrolden çıktı. Geri kaçan traktörün römorkunda bulunan Hatice T. ve Ayten K., sarsıntının etkisiyle yere düşerek yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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