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Vezirköprü’de 15 Temmuz’da şehitlikte anlamlı çalışma

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Vezirköprü’de 15 Temmuz’da şehitlikte anlamlı çalışma

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe denetimli serbestlik personeli ile yükümlüler katıldı. Köprübaşı Mahallesi’nde bulunan şehitlikte gerçekleştirilen çalışmada çevre temizliği yapılarak şehit kabirlerinin bakımı gerçekleştirildi.

Vezirköprü’de 15 Temmuz’da şehitlikte anlamlı çalışma 1

Etkinlik kapsamında yükümlülere yönelik "Vatanseverlik, Bağlılık ve İnanç" konulu seminer de düzenlendi. Seminerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün taşıdığı anlam ile milli birlik ve beraberlik bilincinin toplum açısından önemi anlatıldı. Ayrıca, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve onların aziz hatıralarını yaşatmanın ortak bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

Vezirköprü’de 15 Temmuz’da şehitlikte anlamlı çalışma 2

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlayan bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.
Kaynak: İHA

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Samsun
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