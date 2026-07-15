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Asansörde feci olay! Sıkışan kadın hayatını kaybetti

Gaziantep’te bindiği asansörün bir anda hareket etmesi sonucu duvar boşluğu arasına sıkışan 66 yaşındaki Hazne Öztürkmen, hayatını kaybetti.

Asansörde feci olay! Sıkışan kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'teki olay, Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç Sokak'ta bulunan 11 katlı apartmanda meydana geldi. Binada oturan Hazne Öztürkmen, 7’nci katta asansöre bindi.

İddiaya göre adımını atar atmaz asansörün hareket etmesi sonucu Öztürkmen duvar ile asansör arasına sıkıştı.

Asansörde feci olay! Sıkışan kadın hayatını kaybetti 1

Öztürkmen'in yardım çağrılarını duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Asansörde feci olay! Sıkışan kadın hayatını kaybetti 2

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılan kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Morguna sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep asansör
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