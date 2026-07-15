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Gurbetten memleketlerine geliyorlardı! 4 kişilik aileden 3'ü hayatını kaybetti

Trafik canavarı kendini unutturmuyor. Almanya'da yola çıkan ve memleketleri Kayseri'ye gitmek isteyen 4 kişilik Ertan ailesi Nevşehir'de kaza geçirdi. Gurbetçi aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Gurbetten memleketlerine geliyorlardı! 4 kişilik aileden 3'ü hayatını kaybetti

Nevşehir’de gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobilin, refüje çarpıp takla attığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Almanya’dan yola çıkan ailenin, memleketleri Kayseri’ye gittikleri belirtildi.

Gurbetten memleketlerine geliyorlardı! 4 kişilik aileden 3 ü hayatını kaybetti 1

KAHREDEN KAZA!

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri yolu Türkeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ertan idaresindeki K-OD 38 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Orhan Ertan (38), Fadime Ana Ertan (60), Boran Ertan (33) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Ertan (64) ise yaralandı.

Gurbetten memleketlerine geliyorlardı! 4 kişilik aileden 3 ü hayatını kaybetti 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gurbetten memleketlerine geliyorlardı! 4 kişilik aileden 3 ü hayatını kaybetti 3

ALMANYA'DAN GELİYORLARDI

Almanya’dan yola çıkan ailenin memleketleri Kayseri’ye gittikleri öğrenildi.

Gurbetten memleketlerine geliyorlardı! 4 kişilik aileden 3 ü hayatını kaybetti 4

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gurbetten memleketlerine geliyorlardı! 4 kişilik aileden 3 ü hayatını kaybetti 5

Gurbetten memleketlerine geliyorlardı! 4 kişilik aileden 3 ü hayatını kaybetti 6

Gurbetten memleketlerine geliyorlardı! 4 kişilik aileden 3 ü hayatını kaybetti 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir gurbetçi kaza
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