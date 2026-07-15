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Muğla’da dehşete düşüren olay! Sevgilisini döverek öldürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Niyazi B. tarafından darp edilen Sevil Işıktekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla’da dehşete düşüren olay! Sevgilisini döverek öldürdü
Şevket Taner Şahin

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Niyazi B. (44) tarafından dövülen Sevil Işıktekin (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi B. ile sevgilisi Sevil Işıktekin arasında tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesi üzerine Niyazi B., genç kadını darbetti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işıktekin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Niyazi B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Sevil Işıktekin’i döverek öldüren Niyazi Bahçe, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Muğla
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