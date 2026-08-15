HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına aynı anda geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek. Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz ve İç Ege'de yağış beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına aynı anda geliyor

MGM'nin tahminlerine göre Ardahan, Bayburt, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar'ın bazı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına aynı anda geliyor 1

15 KENTE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Antalya ve Kayseri'nin doğusu ile Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevreleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına aynı anda geliyor 2

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ardahan çevreleri ile Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına aynı anda geliyor 3

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkisini sürdürüyor. Rüzgarın saatte 60 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin edilirken, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde bir miktar azalacağı, buna karşın güney bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına aynı anda geliyor 4

TÜM BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara: Parçalı bulutlu. Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak.

Ege: Az bulutlu ve açık hava zamanla parçalı bulutlu olacak. İç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar'ın bazı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Anadolu: Genel olarak az bulutlu ve açık. Günün ilerleyen saatlerinde Eskişehir ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak geçişleri görülecek.

Batı Karadeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar etkisini sürdürecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu: Kuzeydoğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına aynı anda geliyor 5

Denizlerde hava: Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcaklıklar arttı, atlı polislerin mesai saatleri değiştiSıcaklıklar arttı, atlı polislerin mesai saatleri değişti
Erzurum’da Temmuz ayında 820 konut satıldıErzurum’da Temmuz ayında 820 konut satıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu bugün hava nasıl kuvvetli rüzgar kuvvetli yağış meteoroloji genel müdürlüğü sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.