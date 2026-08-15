Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına aynı anda geliyor

MGM'nin tahminlerine göre Ardahan, Bayburt, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar'ın bazı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

15 KENTE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Antalya ve Kayseri'nin doğusu ile Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevreleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ardahan çevreleri ile Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkisini sürdürüyor. Rüzgarın saatte 60 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin edilirken, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde bir miktar azalacağı, buna karşın güney bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

TÜM BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara: Parçalı bulutlu. Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak.

Ege: Az bulutlu ve açık hava zamanla parçalı bulutlu olacak. İç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar'ın bazı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Anadolu: Genel olarak az bulutlu ve açık. Günün ilerleyen saatlerinde Eskişehir ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak geçişleri görülecek.

Batı Karadeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar etkisini sürdürecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu: Kuzeydoğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir.

Denizlerde hava: Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.