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Otoyolda tehlikeli dakikalar: Yolcu otobüsü ters yönde ilerledi

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Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Birecik çıkışında yaşanan olay, sürücülere adeta kabus dolu dakikalar yaşattı. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün henüz bilinmeyen bir nedenle otoyolda ters yönde ilerlemesi, olası bir faciayı kıl payı önledi.

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Birecik çıkışında ters yönde ilerleyen yolcu otobüsü, sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Otoyolda tehlikeli dakikalar: Yolcu otobüsü ters yönde ilerledi 1

OTOBÜS TERS YÖNDE İLERLEMEYE BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam saatlerinde Birecik otoban çıkışında meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, otoyolda henüz belirlenemeyen bir nedenle ters yönde ilerlemeye başladı.

Otoyolda ters yönde seyreden otobüsü fark eden sürücüler, muhtemel bir kazanın önüne geçmek için hızlarını düşürerek ve manevra yaparak ilerledi.

Otoyolda tehlikeli dakikalar: Yolcu otobüsü ters yönde ilerledi 2

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Karşı yönden gelen araçlarla otobüsün burun buruna geldiği anlar, büyük tehlikeye neden oldu. Tehlikeli anlar, otoyolda seyir halinde bulunan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yolcu otobüsünün ters yönde ilerlediği, karşıdan gelen araçların ise otobüsten kaçınmak için tedbir aldığı görüldü. Uzun bir süre devam eden yolculuğun nerede son bulduğu öğrenilemedi.

Otoyolda tehlikeli dakikalar: Yolcu otobüsü ters yönde ilerledi 3
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Birecik yolcu otobüsü
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