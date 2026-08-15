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Kocaeli’deki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale neticesinde 1.5 saate kontrol altına alınarak söndürüldü.Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın başladı.

Kocaeli’deki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale neticesinde 1.5 saate kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının haber verilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da helikopter destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık 1,5 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin tamamen etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’deki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü 1

Kocaeli’deki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü 2

Kocaeli’deki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü 3

Kocaeli’deki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü 4

Kocaeli’deki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü 5
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli Gebze
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