Kaldırımda dehşeti yaşadı: Tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

İzmir'de yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Buca'da virajı dönmeye çalışan traktörün arkasındaki su tankeri, bağlantı noktasından çıkarak kaldırıma savruldu. O sırada kaldırımda bulunan vatandaş, dev tankerin üzerine doğru geldiğini fark ederek son anda kaçtı.

TANKER KALDIRIMA SAVRULDU

İzmir'de traktör sürücüsü dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Traktörün arkasına bağlı su tankeri, savrulmanın etkisiyle bağlantı yerinden ayrılarak kaldırıma doğru sürüklendi. O sırada kaldırımda telefonuyla konuşan bir vatandaş, üzerine doğru gelen tankeri son anda fark etti.

KAZA ANI KAMERADA

Tankerin devrilerek kaldırıma çarpması sırasında vatandaş hafif şekilde yaralanırken, olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesi saniyelerle önlendi.

Korku dolu anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde traktörün dönüş yaptığı, tankerin bağlantı noktasından koparak kaldırımdaki yayaya doğru savrulduğu görülüyor.