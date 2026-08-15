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Kaldırımda dehşeti yaşadı: Tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Nilgün Arabacı

İzmir'in Buca ilçesinde traktörün arkasına bağlı su tankerinin kontrolden çıkarak kaldırıma savrulması paniğe neden oldu. Kaldırımda bulunan bir vatandaş, üzerine doğru gelen tankerden son anda kaçarak kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Buca'da virajı dönmeye çalışan traktörün arkasındaki su tankeri, bağlantı noktasından çıkarak kaldırıma savruldu. O sırada kaldırımda bulunan vatandaş, dev tankerin üzerine doğru geldiğini fark ederek son anda kaçtı.

Kaldırımda dehşeti yaşadı: Tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu 1

TANKER KALDIRIMA SAVRULDU

İzmir'de traktör sürücüsü dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Traktörün arkasına bağlı su tankeri, savrulmanın etkisiyle bağlantı yerinden ayrılarak kaldırıma doğru sürüklendi. O sırada kaldırımda telefonuyla konuşan bir vatandaş, üzerine doğru gelen tankeri son anda fark etti.

Kaldırımda dehşeti yaşadı: Tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu 2

KAZA ANI KAMERADA

Tankerin devrilerek kaldırıma çarpması sırasında vatandaş hafif şekilde yaralanırken, olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesi saniyelerle önlendi.

Kaldırımda dehşeti yaşadı: Tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu 3

Korku dolu anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde traktörün dönüş yaptığı, tankerin bağlantı noktasından koparak kaldırımdaki yayaya doğru savrulduğu görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Tanker
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