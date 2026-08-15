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Bilecik’te motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik’te motosikletin çarptığı yaya yaralanırken, savrulan motosiklet otomobile çarparak durabildi.

Bilecik’te motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kent merkezine seyir halindeki E.K. idaresindeki 26 BH 088 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yaya S.K’ye çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaya yaralanırken, savrulan motosiklet 11 ADD 076 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yaralı yaya olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilecik’te motosikletin çarptığı yaya yaralandı 1

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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