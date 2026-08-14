Genç kadın anlattıkça herkes dehşete düştü: ‘Gitmediğim savcılık, karakol kalmadı’

İstanbul’da eski sevgilisinin tehdit ve saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte evini terk etmek zorunda kalan genç kadın, yaşadığı dehşeti anlattı. İlişkisini kendisine uygulanan şiddet nedeniyle bitirdiğini söyleyen genç kadın, ayrılığın ardından tehditlerin başladığını, kendisini engelledikten sonra evlerinin camlarının kırıldığını ve saldırıların giderek ağırlaştığını belirtti.

Defalarca şikâyetçi olduğunu ancak korkusunun dinmediğini ifade eden genç kadın, “Başımdaki beladan kurtulamıyorum. Ölüm korkusuyla yaşıyorum” dedi.

“AYRILINCA AİLEMLE BENİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI”

İşte eski sevgili dehşetine maruz kalan genç kadının anlattıkları:

"Şikayetçi olduğum şahısla olan 1 yıllık ilişkimi bana şiddet uyguladığı nedeniyle bitirdim. Kendisinden psikolojik, fiziksel her türlü şiddet uyguladı.

Ayrıldım, tekrar barışmak istemedim. Beni rahatsız etmeye devam etti. Pişman olduğunu, barışmak istediğini dile getirdi, kabul etmedim.

Ailemi tehdit etmeye başladı, beni tehdit etmeye başladı. Beni evli ve çocuklu abimle, ablamla tehdit etmeye başladı. Çevremdekilerle tehdit etti. Ve zarar vereceğini de söyledi.

“EĞER BARIŞMAZSAN DAHA KÖTÜLERİ OLACAK”

Şahsı engelledim. Engellediğim gibi akşamında bizim evimizin camı kırıldı. Ondan şüphelendik. Çünkü bizim başka bir düşmanımız yok. Onu aradık 'Sen mi yaptın?' diyerekten. 'Evet ben yaptım, beni engellediğin için yaptım. Eğer benimle barışmazsan daha kötüleri olacak' dedi.

Ailem ondan tek kurtuluş yolunun memlekete dönmek olduğunu söyledi. Yoksa bana zarar vereceğini, peşimi bırakmayacağını bildikleri için memleketimize döndük.

Buraya döndüğümüz halde—ki o da burada bulunuyor—oraya döndüğümüz halde İstanbul'daki evimizin camlarını kırmaya devam etti. Biz yaptırdıkça tekrar kırdı, yaptırdık tekrar kırdı. Yakmaya çalıştı, molotof attı. Binamızın genel dış kapısının önüne lastik yakıp koymuş, binanın kapısı baştan aşağı yanmıştı.

“GİTMEDİĞİM SAVCILIK, KARAKOL KALMADI”

Defalarca şikayetçi oldum. Her yapmasında usanmadan, bıkmadan şikayetçi oldum belki gerçekten bir gün sonuç bulur diye. Gitmediğim savcılık, adliye, karakol kalmadı. Ağlayıp yalvarmadığım kimse kalmadı. Başımdaki beladan kurtulamıyorum. Ölüm korkusuyla yaşıyorum. Kendi canımı geçtim, benim çevrem var. İstanbul'daki komşularımız da korkuyla yaşıyorlar. Her gece 3'te, 4'te bir sesle uyanıyorlar. Onlar da bu durumdan şikayetçi. Onların bu sıkıntıyı çekmesine sebep olduğum için ben zaten vicdan azabı çekiyorum."