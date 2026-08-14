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Böylesi görülmedi: 'Abimin cenazesine neden gelmedin' denilerek öldüresiye darp edilmiş halde metruk binada bulundu

İzmir'in Menderes ilçesinde metruk bir binada ölüm kalım savaşı veren darp edilmiş şahsın, 'Sen benim abimin cenazesine neden gelmedin' denilerek günler önce dövüldüğü ve metruk binada ölüme terk edildiği öğrenildi. Beyin kanaması ve zatürre geçiren talihsiz adamın durumu ciddiyetini korurken polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.

Böylesi görülmedi: 'Abimin cenazesine neden gelmedin' denilerek öldüresiye darp edilmiş halde metruk binada bulundu

Olay, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı adama "Sen benim abimin cenazesine neden gelmedin" diyerek saldırdı. Acımasızca darp edilen ve yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi morluklar oluşan şahıs, saldırgan tarafından metruk bir binaya atılarak ölüme terk edildi.

Böylesi görülmedi: Abimin cenazesine neden gelmedin denilerek öldüresiye darp edilmiş halde metruk binada bulundu 1

Günlerce çöplerin ve sineklerin arasında çaresizce yaşam mücadelesi veren adamın iniltilerini, bölgeden geçen vatandaşlar fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Böylesi görülmedi: Abimin cenazesine neden gelmedin denilerek öldüresiye darp edilmiş halde metruk binada bulundu 2

BEYİN KANAMASI VE ZATÜRRE TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz adamın yapılan detaylı tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği ve her iki akciğerinde de pnömoni (zatürre) tablosu oluştuğu tespit edildi. Durumunun ciddiyeti üzerine Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine yatırılan şahsın, an itibarıyla hayati tehlikesini atlattığı ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Böylesi görülmedi: Abimin cenazesine neden gelmedin denilerek öldüresiye darp edilmiş halde metruk binada bulundu 3

"SABAH SU İÇİRDİM, ALTINI DEĞİŞTİRDİM"

Metruk binada talihsiz adamı görerek yardım eli uzatan Savaş Bahadır, o anları anlatarak, "Sabah su içirdim, biraz yatırdım. Ambulansı bekledim. Altını değiştirdim. Uzun pijama giydirdim ve ambulansa bindirdik, hastaneye gitti" dedi. Bölgeden geçerken duyduğu sesler üzerine adamı fark eden Hasan Şahin ise "Vicdanım el vermedi. Çevredeki vatandaşlara durumunu sordum. Bir vatandaş olarak gereği neyse onu yaptım ve gerekli yerlere bildirdim. Hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Böylesi görülmedi: Abimin cenazesine neden gelmedin denilerek öldüresiye darp edilmiş halde metruk binada bulundu 4

Jandarma ekiplerinin, şahsı darp edip ölüme terk eden saldırganı yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor.

Böylesi görülmedi: Abimin cenazesine neden gelmedin denilerek öldüresiye darp edilmiş halde metruk binada bulundu 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir darp
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