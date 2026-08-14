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Bayburt’ta cenazeye gelenlerin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bayburt’ta beton pompasının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesine katılmak için kente gelenlerin de bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bayburt’ta cenazeye gelenlerin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaza, Demirözü ilçesi Güneşli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden birinin sola dönüş yapmak için sinyal verdiği sırada meydana gelen çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil dere yatağına uçtu ve ters döndü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kazaya karışan kişilerden bazılarının, dün Baberti Külliyesi karşısındaki inşaat alanında beton pompasının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden K.A’nın cenazesine katılmak üzere Bayburt’a geldikleri öğrenildi.

Bayburt’ta cenazeye gelenlerin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı 1
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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