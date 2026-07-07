HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kaçak toplanan 150 kilo kara kıllı midye denize geri bırakıldı

Samsun’da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde yasa dışı yollarla toplandığı belirlenen yaklaşık 150 kilogram kara kıllı midye ele geçirilirken, araç sürücüsüne 47 bin 397 TL idari para cezası uygulandı.

Kaçak toplanan 150 kilo kara kıllı midye denize geri bırakıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, Ağabali Köprüsü altında park halinde bulunan bir kamyonette kontrol yapıldı. Denetimde doğadan yasa dışı yollarla toplandığı belirlenen yaklaşık 150 kilogram kara kıllı midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler ekipler tarafından doğal yaşam alanı olan denize geri bırakıldı. Denetimler kapsamında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca yasaklı su ürünlerini nakleden araç sürücüsüne 47 bin 397 TL idari para cezası kesildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dörtyol’da hızar atölyesinde yangın çıktıDörtyol’da hızar atölyesinde yangın çıktı
Köşk’te kaçak sigara imalathanesine operasyonKöşk’te kaçak sigara imalathanesine operasyon

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

21 koltuk boş kaldı! Kılıçdaroğlu atayacak isim bulamadı

21 koltuk boş kaldı! Kılıçdaroğlu atayacak isim bulamadı

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.