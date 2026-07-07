Kaçak toplanan 150 kilo kara kıllı midye denize geri bırakıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, Ağabali Köprüsü altında park halinde bulunan bir kamyonette kontrol yapıldı. Denetimde doğadan yasa dışı yollarla toplandığı belirlenen yaklaşık 150 kilogram kara kıllı midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler ekipler tarafından doğal yaşam alanı olan denize geri bırakıldı. Denetimler kapsamında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca yasaklı su ürünlerini nakleden araç sürücüsüne 47 bin 397 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır