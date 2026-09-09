Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova -Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı.

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Levent Çerçi'nin (41) kullandığı hafif ticari araç, sürücünün öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36) Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır