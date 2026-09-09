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Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Trafik canavarı can almaya devam ediyır. Şanlıurfa'da meydana gelen kazada Çerçi ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralı.

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa da katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti 1

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova -Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı.

Şanlıurfa da katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti 2

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Levent Çerçi'nin (41) kullandığı hafif ticari araç, sürücünün öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36) Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa da katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti 3

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa da katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kamyon kaza
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