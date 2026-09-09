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Valilik örnek almıştı! İstanbul'da 3 plajda denize girmek yasaklandı

İstanbul Valiliği halk sağlığı kapsamında kent genelinde 15 plajdan numune alarak deniz suyu analizi gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucu Bakırköy ve Sarıyer'deki 3 plajın geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

Valilik örnek almıştı! İstanbul'da 3 plajda denize girmek yasaklandı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Valiliği kent genelinde halkın yoğun olarak kullandığı 15 plajda deniz suyu analizi gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler kapsamında 3 bölgeden alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edildi.

3 PLAJ HALK SAĞLIĞI STANDARTLARINA UYGUN DEĞİL

İnceleme kapsamında; Bakırköy-Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy-Yeşilköy Polis Merkezi önü ve Sarıyer-Gümüşdere Plajından alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edildi.

İBB BİLGİLENDİRME YAPILDI

Sonuçların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili kurumlara resmi bildirim yapıldı. Bildirimde, muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, kirliliğin giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması talep edildi.

PLAJLAR KAPATILACAK

Ayrıca ilgili ilçe belediye başkanlıklarına bahsi geçen yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması talimatını gönderdi.

Belediyelerden, tabela, afiş ve anons gibi yöntemlerle vatandaşların bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği plaj deniz
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