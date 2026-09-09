Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotları uçuş eğitimlerine başladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İngiltere ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında ağustos ayında eğitim sürecinin başladığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladığı belirtildi.
Birleşik Krallık Hükûmeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2Hthy0GRN1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2026
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