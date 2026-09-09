Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 7 bin 818 turist geldi

Kuşadası Limanı, bugün hareketli bir gün yaşadı. Sabah saatlerinde limana yanaşan Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas' ve Malta bayraklı 'Celebritiy Xcel' isimli 2 kruvaziyer gemi ilçeye büyük bölümü ABD'li olan toplam 7 bin 818 turist getirdi.

KUŞADASI'NA TURİST AKINI

Her iki gemiden inen turistlerin bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayanlar ilçe merkezinde kalıp, turistik çarşılarda alışveriş yaptı.

2 KRUVAZİYERLE 7 BİN 818 TURİST GELDİ

Kuşadası'nda kruvaziyer sezonunun hareketli geçtiğini belirten İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin, "Bu sene ilçemize yaklaşık 750 kruvaziyerle 1 milyon yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. Tabi gelen bu yolcular hem Kuşadası hem de Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sunuyor. Ağustos ayında Kuşadası'na daha çok promosyonla satılan biletleri alan yolcular geldi. Eylül ayında Kuşadası'na ekonomik açıdan daha yüksek profilli kruvaziyer yolcularının gelmesini bekliyoruz. Kasım ayının sonuna kadar sezon verimli bir şekilde geçecek" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır