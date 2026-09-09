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İzmir'de banka soygunu girişimi! Özel harekat devreye girdi: Rehineler kurtarıldı

İzmir’de bir bankada yaşanan rehine krizi sona erdi. Karabağlar ilçesinde bir banka çalışanının silahla rehine alındığı ihbarı üzerine bölge çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 5 rehine kurtarıldı, soyguncu ise teslim oldu.

İzmir'de banka soygunu girişimi! Özel harekat devreye girdi: Rehineler kurtarıldı

İddiaya göre, İnönü Caddesi üzerindeki özel bir bankaya giren bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle banka çalışanlarından birini silahla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Özel Harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir de banka soygunu girişimi! Özel harekat devreye girdi: Rehineler kurtarıldı 1

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bankaya özel harekat polisleri de geldi.

İzmir de banka soygunu girişimi! Özel harekat devreye girdi: Rehineler kurtarıldı 2

BOMBA İHBARI

Bankanın Hatay semtindeki şubesinde yaşanan soygun girişiminin ardından bomba ihbarı yapıldı.

İzmirspor Metro İstasyonu ile Yeşilyurt yol ayrımı arasındaki ulaşım durduruldu.

İzmir de banka soygunu girişimi! Özel harekat devreye girdi: Rehineler kurtarıldı 3

REHİNELER KURTARILDI

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 5 rehine kurtarıldı, soyguncu ise teslim oldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir banka
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