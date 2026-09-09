İzmir'de banka soygunu girişimi! Özel harekat devreye girdi: Rehineler kurtarıldı

İddiaya göre, İnönü Caddesi üzerindeki özel bir bankaya giren bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle banka çalışanlarından birini silahla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Özel Harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bankaya özel harekat polisleri de geldi.
Bankanın Hatay semtindeki şubesinde yaşanan soygun girişiminin ardından bomba ihbarı yapıldı.
İzmirspor Metro İstasyonu ile Yeşilyurt yol ayrımı arasındaki ulaşım durduruldu.
Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 5 rehine kurtarıldı, soyguncu ise teslim oldu.
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