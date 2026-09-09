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495 gün sürdü, sonunda açıldı: İki ülke arasında tarihi adım

Kuzey Kore ile Rusya arasında ulaşım için tarihi denebilecek bir adım atıldı. İki ülkeyi ilk kez doğrudan karayoluyla birbirine bağlayan Tuman Nehri Köprüsü, 495 günde tamamlanarak hizmete açıldı. İlk etapta yük taşımacılığında kullanılacak olan köprüden günde 300’e kadar araç ve 2 bin 323 kişi geçebilecek.

495 gün sürdü, sonunda açıldı: İki ülke arasında tarihi adım
Sariye Nur Dönmez

Kuzey Kore ile Rusya arasında ulaşımda tarihi bir adım atıldı. İki ülkeyi ilk kez doğrudan karayoluyla birbirine bağlayan Tuman Nehri Köprüsü 495 günlük çalışmanın ardından hizmete açıldı. İlk etapta yük taşımacılığında kullanılacak köprünün ilerleyen aylarda yolcu geçişlerinde de açılması planlanıyor.

RASON İLE KHASAN ARASINDA YENİ BAĞLANTI

Tuman Nehri üzerine inşa edilen yeni güzergah Kuzey Kore’nin Rason şehri ile Rusya’nın Khasan kasabası arasında doğrudan karayolu ulaşımı sağlayacak. Böylece daha önce hava ve demir yoluyla birbirine bağlı olan iki ülkenin ulaşım seçeneklerine karayolu da eklenmiş oldu.

Köprünün hizmete alınması dolayısıyla Rusya ve kuzey Kore’de aynı anda tören gerçekleştirildi. Törene Rusya Başbakanı Mişustin ve Kuzey Kore Başbakanı Pak görüntülü bağlantı aracılığıyla katıldı.

Köprüye rus subayın adı verildi

Kuzey Kore basınının aktardığına göre yapımı 495 gün süren köprü Rus Kızıl Ordu Subayı Yakov Noviçenko’nun adını taşıyor. Projenin ikili ilişkiler açısından önemine değinen Kuzey Kore Başbakanı Pak,” Bu yapının tamamlanması ikili iş birliğine dinamizm katacak önemli bir gelişmedir. Kuzey Kore ve Rusya hükümetleri, bu köprünün inşası yoluyla elde edilen değerli başarılar ve deneyimlere dayanarak ortak kalkınma ve refah yolunda somut başarılar elde edecektir” dedi.

MİŞUSTİN: “ Tarihi bir olay”

Rusya Başbakanı Mişustin de yeni ulaşım bağlantısının kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması kapsamında hayata geçirildiğini belirtti. Mişustin, “ bu köprünün açılmasıyla tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz” dedi. Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini daha da geliştireceklerini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Rusya
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