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Türk havacılık öncülerinin mirası gökyüzünde buluştu

Sivrihisar Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen 11. SHG Airshow, havacılık tarihinin önemli isimlerini bir araya getirdi. Katılımcılar için unutulmaz anlar yaşandı.

Türk havacılık öncülerinin mirası gökyüzünde buluştu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri’nde gerçekleştirilen 11. SHG Airshow, yalnızca nefes kesen hava gösterilerine değil, Türk sivil havacılık tarihine damga vuran öncülerin ailelerinin anlamlı buluşmasına da ev sahipliği yaptı.

Türk havacılık öncülerinin mirası gökyüzünde buluştu 1

Organizasyonda sergilenen ve gökyüzüyle buluşan Nu.D-36 uçağının replikası, Nuri Demirağ’ın torunları Füsun Demirağ ve Mesude Demirağ ile Vecihi Hürkuş’un torunu Tül Zeynep Sayım’a büyük gurur yaşattı.

Türk havacılık öncülerinin mirası gökyüzünde buluştu 2

Türk havacılık öncülerinin mirası gökyüzünde buluştu 3
Etkinlikte ayrıca Vecihi Hürkuş’un torunu, emekli pilot Lee Vecihi Maxon’un da kokpite geçerek gösteri uçuşu gerçekleştirmesi etkinliğe damga vurdu.

Türk havacılık öncülerinin mirası gökyüzünde buluştu 4

"BÜYÜKBABAMIN YARIM KALAN HAYALLERİNE GÖSTERİLMİŞ ÇOK BÜYÜK BİR SAYGIDIR"

Büyükbabası Nuri Demirağ’ın hayallerinin yaşatılmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Füsun Demirağ, "Buraya Ali İsmet Öztürk Bey bizi davet etti, çok mutlu olduk. Nu.D-36’nın replikasını burada görmek bütün Demirağ ailesini çok mutlu etti. Bu aslında sadece bir uçak değil; Demirağ ailesinin tarihine ve büyükbabamın yarım kalan hayallerine gösterilmiş çok büyük bir saygıdır. Gönül isterdi ki o zamanlar büyükbabam zamanında kendi uçağını uçurabilseydi, engellenmeseydi. O bakımdan çok üzüldük ama şu anda tüylerim diken diken. Bu uçağı burada görmek beni inanılmaz derecede duygulandırdı" dedi.

Türk havacılık öncülerinin mirası gökyüzünde buluştu 5

"90-95 YIL ÖNCE BU TEKNOLOJİYİ ÜRETMEK BÜYÜK BİR BAŞARIYDI"

Büyükbabasının uçağını görmenin manevi önemine değinen Nuri Demirağ’ın bir diğer torunu Mesude Demirağ, "O kadar heyecanlı ve duyguluyum ki anlatamam. İki büyük Türk havacılık duayeninin hayallerinin gerçekleşmesine tanıklık etmekten çok büyük gurur duydum. Ben büyükbabamı göremedim, tanıyamadım ama uçağını görmekle ona daha da yakınlaşmış gibi hissettim. Ortada çok büyük emekler var. 90-95 yıl önce o imkanlar ve teknolojiyle bunların başarılması inanılmazdı. Büyükbabamla ve Vecihi Hürkuş’la onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Türk havacılık öncülerinin mirası gökyüzünde buluştu 6

"KUZENİMİZ LEE VECİHİ’NİN UÇAĞI UÇURMASI ÇOK ÖZEL BİR AN"

Vecihi Hürkuş’un torunu Tül Zeynep Sayım ise Demirağ ailesiyle bir arada olmanın mutluluğunu paylaştığını kaydederek şunları söyledi: "Burada ikinci senem ve heyecanım çok büyük. Hem Nuri Demirağ ailesiyle bir aradayız hem de bu sene uçağımızı Vecihi Hürkuş’un diğer torunu Lee Vecihi Maxon uçuruyor. Kendisi havacı ruhuyla doğmuş, 16 yaşından bu yana uçan ve American Airlines’tan emekli olmuş kıdemli bir pilot. Onun bu şovda kokpite geçmesi ve ailemizin, kuzenlerin burada toplanması bugünü bizim için çok özel kıldı. Bu mirası yaşatan ve bizleri buluşturan Ali İsmet Bey’e ve organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivrihisar havacılık
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