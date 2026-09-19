Yalvaç’ta ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, saat 13.45 sıralarında Yalvaç Kumdanlı köyü Orta mevkiinde bulunan evden yükselen dumanları fark eden komşular durumu Kumdanlı köyü muhtarı Recep Üstündağ’a ve ekiplere bildirdi. Köy muhtarı olası durumlara karşı hazırda bulunan itfaiye tankeri ile Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale etti.

Yalvaç Belediyesinin 3 itfaiye tankeriyle yapılan müdahale sonucu yangın, bitişikteki eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin 2 odası ve çatı sundurmasının bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen B.K. isimli vatandaş ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.