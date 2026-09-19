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Sosyal medya onu 'şikayet eden kız' olarak tanıdı! "Kuru bir özür benim için yeterli değil"

Sosyal medya üzerinden marka ve kurumlara yönelik şikayetleriyle gündem olan Ezgi Yen, ilk kez konuştu. Sosyal medyada 'şikayet eden kız' olarak tanınmaya başlayan Ezgi Yen, markaların kamuoyu baskısı nedeniyle dijital bildirimlere çok daha hızlı yanıt verdiğini vurguladı.

Sosyal medya onu 'şikayet eden kız' olarak tanıdı! "Kuru bir özür benim için yeterli değil"

Sosyal medya platformu X'te yaşadığı mağduriyetlere ilişkin paylaşımlarıyla dikkat çeken Ezgi Yen, GZT Saha Editörü Sefa Çelik'e konuştu. Finans sektöründe çalışan 28 yaşındaki Yen, sokakta artık doğrudan 'şikayet eden kız' olarak tanındığını ve zor beğenen bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Sosyal medya onu şikayet eden kız olarak tanıdı! "Kuru bir özür benim için yeterli değil" 1

'KURU BİR ÖZÜR BENİM İÇİN YETERLİ DEĞİL'

Mağduriyetlerini gidermek için yaklaşık dört yıldır sosyal medya mecralarını aktif bir denetim mekanizması gibi kullandığını ifade eden Yen, markaların kamuoyu baskısı nedeniyle dijital bildirimlere çok daha hızlı yanıt verdiğini vurguladı.

Sosyal medya onu şikayet eden kız olarak tanıdı! "Kuru bir özür benim için yeterli değil" 2

Yaşanan sorunlarda yalnızca özür dilenmesini kabul etmediğini belirten Yen, ortaya çıkan somut mağduriyetin eksiksiz telafi edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sosyal medya onu şikayet eden kız olarak tanıdı! "Kuru bir özür benim için yeterli değil" 3

TÜM BAŞVURULARINDAN OLUMLU SONUÇ ALMIŞ

Resmi mercilere yaptığı başvurulara da değinen Yen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gerçekleştirdiği tüm şikayet süreçlerinden olumlu netice aldığını ve şimdiye kadar hakkını alamadığı hiçbir durumla karşılaşmadığını aktardı.

Sosyal medya onu şikayet eden kız olarak tanıdı! "Kuru bir özür benim için yeterli değil" 4

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu da gülümseyerek paylaşan fenomen isim, takımının son dönemdeki gidişatından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek taraftar olarak da mağdur olduklarını söyledi.

Sosyal medya onu şikayet eden kız olarak tanıdı! "Kuru bir özür benim için yeterli değil" 5

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: "ÜÇ BEŞ KURUŞ DEMEYİN, HAKKINIZI ARAYIN"

Sosyal medyadaki çıkışlarının ardından tüketicilerde belirgin bir hak arama bilinci oluştuğunu gözlemlediğini belirten Ezgi Yen, hakkını aramaktan çekinen vatandaşlara şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Üç beş kuruş demeyin, hakkınızı arayın. Sonuçta hepimiz çalışan, emek veren insanlarız. Hakkınızı kimseye yedirmeyin, kendi kul hakkınıza girmeyin. Sesini duyurmakta zorlanan ve kendine güvenemeyenler benimle iletişime geçerse elimden geldiğince destek olmaya çalışırım."

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