F1'in efsane pilotu Felipe Massa, İstanbul'un tarih ve gastronomisine hayran kaldı

Massa'nın İstanbul programı, Tarihi Yarımada turuyla başladı. Brezilyalı pilot Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Günün devamında Boğaz turuna çıkan Massa, daha önce Formula 1 yarışları için geldiği İstanbul'u bu kez şehrin tarihi ve kültürel mirasıyla tanıma fırsatı elde etti.İstanbul'un gastronomi kültürünü de deneyimleyen Massa, gün boyunca iki kıtayı bir araya getiren şehrin farklı yönlerini keşfetti.

İstanbul'a yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Massa, “İstanbul benim için her zaman çok özel bir şehir oldu. Burada yarıştığım yıllardan çok güzel anılarım var. Bu kez İstanbul'u pistin dışında keşfetmek benim için farklı ve çok güzel bir deneyim oldu. Tarihi yerleri görmek, Boğaz'ı yeniden görmek ve İstanbul'un kültürünü yakından tanımak gerçekten keyifliydi. En çok İstanbul Boğazı'nı sevdim; iki kıtanın birleştiği İstanbul'u denizden görmek gerçekten çok etkileyici.” dedi.

“İSTANBUL’UN KRALI” ÜNVANINI KAZANMIŞTI

Massa'nın İstanbul'daki ilk zaferinin üzerinden tam 20 yıl geçti. Ferrari ile yarıştığı 2006 Türkiye Grand Prix'sinde İstanbul'da Formula 1 kariyerinin ilk Grand Prix galibiyetini alan Massa, 2007 ve 2008'de de damalı bayrağı ilk sırada görerek İstanbul Park'ta üst üste üç zafer kazandı. Üç yarışın tamamında pole pozisyonundan başlayan Massa, İstanbul Park'ta yarıştığı her Formula 1 yarışını zaferle tamamlamış oldu. Bu performans, Massa'nın İstanbul Park ile özdeşleşmesini sağladı ve Brezilyalı pilot yıllar içinde “King of Istanbul” (İstanbul’un Kralı) olarak anılmaya başladı.

YARIN İSTANBUL PARK'I ZİYARET EDECEK

Massa, yarın TOSFED İstanbul Park'ta F1 taraftarlarıyla bir araya gelecek. Hayranlarıyla buluşacak olan Brezilyalı pilot, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak ve bir spor otomobille test sürüşü gerçekleştirecek. Massa'nın hayranlarına sürprizi ise İstanbul Park'a gelenler arasından seçilecek 5 kişiyle pistte yapacağı özel turlar olacak. Massa, seçilecek 5 hayranının her biriyle spor otomobille İstanbul Park pistinde birer tur atacak.

İSTANBUL, F1 TAKVİMİNE GERİ DÖNDÜ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından işletilen TOSFED İstanbul Park, 3 Ekim 2027'de Turkish Grand Prix ile Formula 1 takvimine geri dönüyor. İstanbul’un yeniden F1 takvimine alınması Nisan ayında düzenlenen bir basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Buna göre İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında 5 dönem boyunca yarışlara ev sahipliği yapacak. Öte yandan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan ve İstanbul'un yeniden F1 takviminde yer aldığının duyurulduğu tanıtım filmi bugüne kadar 600 milyona yakın izlenme sayısına ulaştı.