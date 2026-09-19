Ankara kültür yolu festivalinde lezzet noktaları tanıtıldı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında yürütülen 'Lezzet Noktaları Projesi' ile kentte belirlenen lezzet noktaları Şef Mehmet Yalçınkaya'nın ev sahipliğinde tanıtıldı.

Program kapsamında Şef Mehmet Yalçınkaya, festival için hazırladığı 'Bir Sofrada Ankara' menüsünü tanıttı.

Menüde; Kalecik karası hardaliye, dene çorbası, patlıcan bayıldım, sütte ciğer, kara kabak cizleme, kuzukulağı buzlaması, Ayaş domates, Ankara tava ve Çubuk vişneli muhallebi yer aldı.

Şehirlerin gastronomik kimliğini görünür kılmayı ve yerel mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan proje ile 19 şehirde toplam 817 lezzet noktası belirlenirken Ankara, 60 lezzet noktasıyla bugüne kadarki en geniş seçkiye sahip şehir olarak öne çıktı.

'LEZZET NOKTALARINI BELİRLİYORUZ'

TGA Turizm Operasyon ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, "Lezzet noktalarını Türkiye'nin önde gelen ödüllü gastronomi şefleri, gastronomi akademisyenlerinden oluşan danışma kurulumuz belirliyor. Danışma kurulumuzun belirlediği yerlere biz 'Lezzet Noktası' logosu veriyoruz. Sene boyunca bu unvanı taşıyorlar. Kültür Yolu Festivali'nin internet sitelerinde ve 'GOTürkiye' sitesinde 11 dilde yerli, yabancı turiste ulaşacak şekilde lezzet noktalarımız yer alıyor. Yeme-içme çok önemli ekonomi. Turizm içerisinde en önemli başlık. Her ne amaçla seyahat edilirse edilsin iyi bir lezzet sizi daha uzun konaklatıyor, ekonomiye daha çok katkıda bulunuyorsunuz. Şehre gelen bir turist önce restorana gidiyor. Esnafımızın bu programın içerisinde olması en kritik konu. Restoranlara gitmeyi teşvik ediyoruz. 'Bu şehirde bu lezzetler var, uğramadan gitme' diyoruz. Bizler şehirlerde belirlediğimiz lezzet noktalarına gastronomi şeflerimizle gidip, lezzet avına çıkıyoruz ve medyada duyuruyoruz. Böylece gastronomi iletişimi sürekliliğini sağlıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'nin 110 önemli şefi, gastronomi yazarı, hocası bu programa gönüllü katıldı. 3 şef ile başladık, bu hafta Ankara'da 11 şefimizle beraberiz. Lezzet noktalarımız sadece yerel mutfakla sınırlı değil. Bir turist farklı mutfakları da deneyimleyebilir" dedi.

'ANKARA'NIN CİDDİ BİR ÜRÜN YELPAZESİ VAR'

Şef Mehmet Yalçınkaya ise Ankara'nın öne çıkan lezzetlerini heyetle birlikte belirleyip, tabelaları astıklarını söyleyerek, "Ankara'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerin bu noktalara ulaşmasını sağlıyoruz. Konumuz sadece yemek değil ürün. Ankara'nın ciddi bir ürün yelpazesi var. Bu ürünleri de tanıtıyoruz. Ankara'nın eski pastaneleri, çorbacıları, lokantaları, dönercileri var. Kurulan heyetle birlikte lezzet noktaları her yıl seçilmeye devam edilecek. Kültür Yolu Festivali'nin içerisinde her şey var. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gastronomiyle alakalı inanılmaz bir desteği var" diye konuştu.



Kaynak: DHA