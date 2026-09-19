Trabzon'da gazilere duygulandıran sürpriz

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program, duygulu anlara sahne oldu. Şehirde yaşayan gaziler, üstü açık otobüsle kortej eşliğinde gerçekleştirilen şehir turunun ardından Trabzon’un simge mekanlarından Atatürk Köşkü’nde ağırlandı. Atatürk Köşkü’nde gazileri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay karşıladı.

Programda kahraman gazilere ikramlarda bulunuldu, çeşitli hediyeler takdim edildi. Başkan Vekili Gülay, “Gazilerimiz, bu vatanın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için büyük fedakarlıklar ortaya koyan kahramanlarımızdır. Onlara olan minnet ve vefa borcumuzu sadece Gaziler Günü’nde değil, her zaman göstermeyi görev biliyoruz” dedi.

BANDO EŞLİĞİNDE EVLERE ZİYARET

Sağlık sorunları nedeniyle programa katılamayan gaziler için de sürpriz bir program gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kore Gazisi Pirağa Uzun, Kıbrıs Gazisi Davut Ulus ve Terör Gazisi Erdal Tonbul'u evlerinde ziyaret etti. Bandonun çalıp söylediği kahramanlık türküleri ve kendilerine gösterilen vefa nedeniyle duygulanan gaziler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.



Kaynak: DHA