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Şanlıurfa'da boya yaparken akıma kapılan işçi öldü

Şanlıurfa’da evde boya yapan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da boya yaparken akıma kapılan işçi öldü

Olay, saat 13.30 sıralarında kırsal Büyük Akziyaret Mahallesi’nde meydana geldi. İ.H.B.’ye ait evde boya yapan Abdullah İncik, elindeki metal saplı fırça açıkta olan kabloyla temas edince akıma kapıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan İncik, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Abdullah İncik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İncik’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, ev sahibi İ.H.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa soruşturma elektrik kaza
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