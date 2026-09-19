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Mutfaktan çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında dairede bulunan 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Mutfaktan çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre yangın saat 11.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde bulunan Çakır Sitesi’ndeki bir dairede meydana geldi. Dairenin mutfak bölümündeki ankastrede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mutfaktaki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Mutfaktan çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi 1

Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Mutfaktan çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi 2

Mutfaktan çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi 3

Mutfaktan çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi 4

Mutfaktan çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi 5


Kaynak: İHA

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Bursa
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