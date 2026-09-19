Sincan’da klasik otomobil tutkunları bir araya geldi

Birbirinden özel araçların sergilendiği ‘Klasik Otomobil Festivali’, renkleri, tasarımları ve hikayeleriyle dikkat çeken klasik otomobiller, ziyaretçileri geçmişe götürdü.

Sincan Belediyesi tarafından otomobil tutkunlarını bir araya getiren ‘Klasik Otomobil Festivali’, Sincan Park’ta gerçekleştiriliyor. 2 gün sürecek etkinliğe ülkenin dört bir yanından klasik otomobil tutkunları katılıyor. Farklı dönemlere ait sayısız klasik aracın sergilendiği alanda, otomobil meraklıları geçmişten günümüze nostaljiyi yakından inceleme fırsatı sundu.

"Bunlar bizim her gün caddelerde sürdüğümüz otomobiller değil"

Festivale 3 araç getirdiğini söyleyen Merve Solel, "Bu yıllardır katıldığımız bir organizasyon. Bir amacımız yok aslında, burası bir hobi. Arabaları seven insanların birleştiği bir topluluk. Bu garajlarımızda sakladığımız bu eski otomobilleri de tabii ki insanlara göstermek istiyoruz. Çünkü bunlar bizim her gün caddelerde sürdüğümüz otomobiller değil. Hepsi kapalı garajlarda bekleyen, tabiri caizse el değmemiş araçlar" diye konuştu.

Günümüz sadeliğinden uzak rengarenk otomobiller

Otomobilleri gören ziyaretçilerin kiminin çocukluğuna gittiğini, kiminin ise bir modelle bir anısı olduğuna dikkati çeken Solel, "Günümüz otomobillerine baktığınızda genelde siyah ve beyaz ağırlıklı araç görebilirsiniz ama bunlara baktığınızda pembesi, mavisi, turkuazı, kırmızısı, sarısı kısacası her renk ve tonda araçlar var. Eşimin de vasıtasıyla bakımlarını biz kendimiz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu aracın içi komple Almanya’dan geldi, orijinal Alpina olarak restorasyonu yapıldı"

Sahibi olduğu 3 otomobil hakkında bilgi veren Solel, "Bu BMW 1981 model 323i. Bu aracın içi komple Almanya’dan geldi, orijinal Alpina olarak restorasyonu yapıldı. Yandaki araç 1963 model Chevrolet Impala. Türkiye’de benim bildiğim kadarıyla tek ya da iki tane kalan bir araç. Yandaki 1963 Impala" dedi.

"Festivalde biraz daha farklı görüntüler verebilmek için dolmuşu getirdiler"

Festivale klasik otomobillerden farklı gözüken dolmuşuyla katılan Görkem Arabacı ise, "İnsanlar için dolmuş, bizim için sıradan bir otomobil aslında. Ya bizim için sıradan ama insanların fazlasıyla dikkatini çeken. Bu güzel festivalde biraz daha farklı görüntüler verebilmek için elimizde olan aracımızı, kullandığımız aracımızı getirmek istedik biz de. İnsanların da biraz ilgisini çekti açıkçası. Klasik arabalardan ziyade insanların daha çok merakı olan şeyler aslında, klasik arabalara belki dedelerinden, amcalarından, babalarından dolayı binmişler ama çok kısa süre. Kimisi her gün işe gitmiş, kimisi her gün okula gitmiş, kimisi uzun yolculuklar yapmış. O yüzden insanlarla sanırım bağları daha kuvvetli oluyor" şeklinde konuştu.