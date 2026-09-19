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Seyir halindeyken alev alan otobüs yandı

Diyarbakır’da seyir halindeyken alev alan belediye otobüsü yandı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi

Seyir halindeyken alev alan otobüs yandı

Fabrika Mahallesi’nde öğle saatlerinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait 21 BU 408 plakalı otobüs, seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden şoför, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Seyir halindeyken alev alan otobüs yandı 1

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Seyir halindeyken alev alan otobüs yandı 2

Yangın çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Seyir halindeyken alev alan otobüs yandı 3

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın otobüs
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