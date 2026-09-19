Koğuşun görüntüleri ortaya çıktı! Kozinoğlu'nun ölümünde 14 dakikalık sır ve 'beyaz nesne' detayı

2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde fenalaşarak hastaneye sevk edilmesinin hemen ardından kaldığı koğuşa ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Dava dosyasına giren kayıtlarda, Kaşif Kozinoğlu, Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın koğuş içindeki hareketleri saniye saniye yer aldı.

SIR 14 DAKİKA

Sabah'ın ulaştığı görüntülerde, Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına inerek ışıkları kapattığı, ortamın yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kaldığı ve ardından ışıkların tekrar açıldığı tespit edildi.

AVLUDA YÜRÜYÜŞ YAPIYORLARDI

Bu esnada Kaşif Kozinoğlu ve Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptıkları görüldü. Işıkların açılmasının ardından Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı, daha sonra masaya oturarak yemek yediği kayıtlara yansıdı.

ODA GEÇİŞLERİ VE "BEYAZ NESNE" DETAYI

Soruşturma dosyasındaki tutanaklarda, koğuş içerisindeki oda hareketliliği saniye saniye şu şekilde kayda geçti:

18:57:10 – Hasan Ataman Yıldırım yerinden kalkarak üst kata çıktı.

18:57:20 – Yıldırım, 5 numaralı odaya giriş yaptı.

18:57:31 – 5 numaralı odadan çıkan Yıldırım, Kaşif Kozinoğlu'na ait 4 numaralı odaya geçti.

18:57:49 – Odadan çıkan Yıldırım, merdiven başına geldi; birkaç basamak indikten sonra durdu ve bir süre oyalandı.

18:58:20 – Tekrar Kozinoğlu'nun 4 numaralı odasına dönen Yıldırım, sağ elinde beyaz bir nesneyle odadan çıktı.

Alt kata inen Yıldırım, Hasan Atilla Uğur'un yanına uğradıktan sonra mutfak tezgahının bulunduğu bölüme yöneldi.

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RAHATSIZLANMA SONRASI KAHVE BARDAĞI YIKANDI

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntı ise Kaşif Kozinoğlu'nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının hemen ardından yaşandı.

Kozinoğlu'nun koğuşuna giren Hasan Atilla Uğur'un, Kozinoğlu'na ait kahve bardağını alarak mutfak bölümünde yıkadığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Başsavcılık, elde edilen bu kritik kamera kayıtları üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.