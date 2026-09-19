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Trump, Grönland'de ABD'nin "kalıcı güvenlik kontrolü" konusunda Danimarka ile anlaştığını açıkladı

Uzun süredir ABD ile Danimarka arasında tartışma konusu olan Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland konusunda anlaşma resmen duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile anlaştırklarını duyurdu. Trump, "Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecini derhal başlatacağız. Hiçbir ABD düşmanı yazılı onayımızı almadan Grönland'a üs kuramayacak" dedi.

Trump, Grönland'de ABD'nin "kalıcı güvenlik kontrolü" konusunda Danimarka ile anlaştığını açıkladı
Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, tartışma konusu olan ve Danimarka ile karşı karşıya geldiği Grönland konusunda hem Grönland hem Danimarka ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Trump, Grönland de ABD nin "kalıcı güvenlik kontrolü" konusunda Danimarka ile anlaştığını açıkladı 1

TRUMP GRÖNLAND ANLAŞMASINI DUYURDU: "TAM YETKİYE SAHİP OLACAĞIZ"

Trump, Grönland'da askeri varlığın derhal oluşturulacağını duyurduğu konuşmasında, anlaşmanın resmi olarak haftaya imzalanacağını duyurdu. Danimarka tarafından yapılan açıklamada da anlaşmanın haftaya imzalanacağı teyit edildi.

Trump, Grönland de ABD nin "kalıcı güvenlik kontrolü" konusunda Danimarka ile anlaştığını açıkladı 2

"DERHAL ASKERİ VARLIK OLUŞTURACAĞIZ"

ABD Grönland'ın güvenliği için tam yetkiye sahip olacak" diyen Trump, "Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecini derhal başlatacağız. Hiçbir ABD düşmanı yazılı onayımızı almadan Grönland'a üs kuramayacak. ABD, Grönland'ın güvenliğini sağlama ve savunma konusunda sonsuza dek yetki sahibi olacak. ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacak.

Trump, Grönland de ABD nin "kalıcı güvenlik kontrolü" konusunda Danimarka ile anlaştığını açıkladı 3

DANİMARKA: "ANLAŞMA HAFTAYA İMZALANACAK"

Danimarka ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Grönland ve ABD, Arktik ve Kuzey Atlantik güvenliğini güçlendirecek bir anlaşmasını gelecek hafta imzalayacak" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Grönland Danimarka abd
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