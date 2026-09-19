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Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur’a ev hapsi istemi: 2 şüpheli hakkında tutuklanma talebi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edilirken, Ali İşgören ve Necip Doğan hakkında tutuklama talep edildi.

Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur’a ev hapsi istemi: 2 şüpheli hakkında tutuklanma talebi

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur’a ev hapsi istemi: 2 şüpheli hakkında tutuklanma talebi 1

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA 2 TUTUKLAMA TALEBİ 2 ADLİ KONTROL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; operasyonda dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, dönemin cezaevi savcısı ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları gözaltına alınmıştı. Kozinoğlu'nun bir diğer koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ise Kıbrıs'tan dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edildi.

Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur’a ev hapsi istemi: 2 şüpheli hakkında tutuklanma talebi 2

HASAN ATİLLA UĞUR VE HASAN ATAMAN YILDIRIM'A EV HAPSİ TALEBİ

Savcılık tarafından şüphelilerden Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında, sağlık durumları ve yaşları göz önünde bulundurularak ‘suç örgütüne üye olma' suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edildi. Ali İşgören ve Necip Doğan ise ‘kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma Kaşif Kozinoğlu
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