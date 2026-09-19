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Havza’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Samsun’un Havza ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Havza’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Şehitlik Anıtı’nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk sunulmasıyla başladı.

Havza’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı 1

Havza Gaziler Derneği Başkanı Harun Saat, yaptığı konuşmada 19 Eylül’ün Gaziler Günü olarak kabul edilmesine ilişkin tarihi anlatarak şehit ve gazilerin vatan için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Havza’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı 2

Törenin ardından şehitlik ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Cemil Alıcı’nın duasının ardından şehit ve vefat eden gazilerin kabirlerine karanfiller bırakıldı. Kevser Camisi’nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için mevlit okutulurken, gazilere yemek ikram edildi.

Havza’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı 3

Programa Havza Kaymakamı Samet Serin, Garnizon Komutanı Üsteğmen Mustafa Demiral, Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu, Cumhuriyet Savcısı Merve Çelik Tamer, Gaziler Derneği Başkanı Harun Saat, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile gaziler katıldı.

Havza’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı 4
Kaynak: İHA

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Havza etkinlik tören
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