HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Gürlek'in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildiler

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Başsavcısı olduğu dönemde eşine suikast planı yapan 2 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Plan CİMER'e yapılan bir ihbarla ortaya çıkarıldı. Yakalanan 2 şüphelinin suç dosyası ise kabarık çıktı.

Bakan Gürlek'in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildiler
Ufuk Dağ

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşi Elif Gülşah Gürlek’e saldırı planı yapan bir çete çökertildi. Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre operasyon, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan bir ihbarla başladı. İhbarda bulunan şahıs, İstanbul’da Akın Gürlek’in eşine yönelik ses getiren bir silahlı eylem hazırlığı olduğu bilgisini verdi. İhbar üzerine alarm durumuna geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bilgiyi paylaşan şahsın ifadesini aldı.

Bakan Gürlek in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildiler 1

"EŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE İHBARDA BULUNDUM"

İhbarcı, Güngören’de gittiği bir iş yerinde 4 şahsın kendi aralarında yaptığı konuşmaları duyduğunu söyledi. Bu şahısların takma ad kullanan ve çok sayıda suç kaydı olan insanlar olduğunu ifade eden ihbarcı, “Yurt dışına bilet aldıklarını konuşuyorlardı. O sırada Elif Gülşah Gürlek ismini zikrettiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın soy ismi Gürlek olduğu için dikkatimi çekti. Elif Gülşah Gürlek’in, Akın Gürlek’in eşi olduğunu öğrenince ihbarda bulundum” dedi.

"SİLAHI NASIL SOKACAKLARINI TARTIŞTILAR"

Konuşma sırasında Elif Gülşah Gürlek’in iş yerinin bulunduğu binadan bahsedildiğini vurgulayan ihbarcı, şahısların Google Haritalar uygulamasından binaya baktıklarını dile getirdi. İhbarcı şunları anlattı: “Haritalardan binanın adresini çıkararak bir kâğıda yazdılar. Oranın yollarına detaylı şekilde bakıyorlardı. Kendi aralarında silahı bina içine nasıl sokacaklarını tartıştılar. Aynı anda yurt dışındaki örgüt lideriyle irtibat halindeydiler. Bir şahıs, eylemi yaptıktan sonra kaçak yollardan yurt dışına çıkacağını söyledi.”

Bakan Gürlek in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildiler 2

2 ŞÜPHELİ DÜN TUTUKLANDI

Bu ifadenin ardından kolluk kuvvetleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fiziki ve istihbarı çalışma yürüttü. Çalışmalarda saldırı hazırlığında olan şahısların U.Y. ve Y.C. olduğu belirlendi. Eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelilerin farklı tarihlerde kullandıkları ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 milyon 206 bin lira, 2 adet ruhsatsız silah ile bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, ihbarda bulunan şahıs, 2 şüpheliyi teşhiste doğruladı. 2 şüpheli dün sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

SUÇ DOSYALARINDA NELER VAR?

Bakan Gürlek’in eşine saldırı hazırlığında olan U.Y. ile Y.C.’nin çok sayıda suç kaydı var. Y.C.’nin 2 adet “uyuşturucu imal ve ticareti”, 4 adet “uyuşturucu madde bulundurmak”, “yağma”, 4 adet “hırsızlık”, “otodan hırsızlık”, “nitelikli hırsızlık”, “Silah Kanunu’na muhalefet” suçlarından kaydı bulunuyor. U.Y.’nin ise 2 adet “uyuşturucu madde bulundurmak”, 4 adet “Silah Kanunu’na muhalefet”, “mala zarar verme” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

TETİKÇİ BULUP SAKLIYORLAR

Şüpheli U.Y. ve Y.C. hakkında yapılan istihbari saha çalışmalarında da şok detaylara ulaşıldı. U.Y. ve Y.C.’nin yurt içi ve yurt dışı kaynaklı organize suç örgütlerine 18-25 yaş aralığında mensup temin ettiği belirlendi. Para karşılığında devşirdikleri gençlere silah temin edip motosikletli kurşunlama eylemleri düzenleten iki şüphelinin, saldırganların saklanmasına yardımcı olduğu tespit edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?
Tayland'da 'bar' faciası! Cesetleri tek tek çıkardılarTayland'da 'bar' faciası! Cesetleri tek tek çıkardılar

Anahtar Kelimeler:
CİMER eşi saldırı Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

AHBAP kefil yapılmış! Haluk Levent'in milyonlarca liralık senet trafiği

AHBAP kefil yapılmış! Haluk Levent'in milyonlarca liralık senet trafiği

Galatasaray'ın ilk transferi Premier Lig'den! İmza artık an meselesi

Galatasaray'ın ilk transferi Premier Lig'den! İmza artık an meselesi

Plajda kızlarıyla oynadı! "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

Plajda kızlarıyla oynadı! "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

Dünyaca ünlü e-ticaret platformu halka arza hazırlanıyor

Dünyaca ünlü e-ticaret platformu halka arza hazırlanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.