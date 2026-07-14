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Son dakika | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni karar!

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Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Bugün soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma Türkiye'nin gündemine oturdu. Sanatçı Haluk Levent'in de gözaltına alındığı soruşturmada bugün yeni bir karar alındı.

Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Ahbap Derneği’ne yönelik "Dernekler Kanunu’na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla soruşturma başlatılmış, aralarında derneğin başkanı sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin listesi şöyleydi:

"Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Yeliz Kaya, Ece Güner, Alper Çelik, Müge Sözen Çelik, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve Buse Vurucu."

Son dakika | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni karar! 1

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent
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