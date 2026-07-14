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Meteoroloji'den o illere sarı kodlu uyarı: Bu saatlere dikkat!

MGM'den son dakika sarı kodlu uyarı geldi, o bölgeler için adeta alarm verildi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz sahil hattı başta olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Sıcaklıkların aniden düşeceği bölgelerde, sel riskine karşı dikkatli olunması söylendi.

Meteoroloji'den o illere sarı kodlu uyarı: Bu saatlere dikkat!
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz (Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) ile Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji den o illere sarı kodlu uyarı: Bu saatlere dikkat! 1

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yaptığı son değerlendirmeler doğrultusunda Karadeniz sahil hattı için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yetkililer, bugün bölgede gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji den o illere sarı kodlu uyarı: Bu saatlere dikkat! 2

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının, Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji den o illere sarı kodlu uyarı: Bu saatlere dikkat! 3

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji den o illere sarı kodlu uyarı: Bu saatlere dikkat! 4

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji den o illere sarı kodlu uyarı: Bu saatlere dikkat! 5

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji den o illere sarı kodlu uyarı: Bu saatlere dikkat! 6

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji den o illere sarı kodlu uyarı: Bu saatlere dikkat! 7

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji den o illere sarı kodlu uyarı: Bu saatlere dikkat! 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt çevreleri ile Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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hava durumu meteoroloji yağmur sağanak sarı uyarı
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