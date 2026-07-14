HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahçeli'den Trump'ın Ankara'da yaptığı açıklamaya sert tepki! "Barışa güven sarsıldı"

MHP lideri Bahçeli'den CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında yaptığı İran açıklamasına değinen Bahçeli "Trump'ın "Ateşkes bitti" açıklaması sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür. Açıklamayı zirve sırasında yapması da düşündürücüdür" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Trump'ın Ankara'da yaptığı açıklamaya sert tepki! "Barışa güven sarsıldı"
Mehmet Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara'daki NATO Zirvesi'nde gündeme gelen CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusuna dikkat çeken Bahçeli, ABD-İran saldırılarından 15 Temmuz'un yıl dönümüne birçok konuda açıklama yaptı.

"ANKARA KÜRESEL GÜVENLİK MİMARİSİNİN MERKEZİ"

Konuşmasının başlarında Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin konuşan Bahçeli şunları kaydetti:

  • Türkiye yeni dönemin stratejik tartışmalarının merkezi. Ankara'daki NATO Zirvesi alelade değildi. Ankara küresel siyasetin rotasını çizdi, küresel güvenlik mimarisinin merkezi oldu.
  • NATO örtülü ambargoları kaldırabilecek midir? İttifak hukukunu yaralayan çelişkiler kalkacak mıdır?
  • Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir.

Bahçeli den Trump ın Ankara da yaptığı açıklamaya sert tepki! "Barışa güven sarsıldı" 1

'CAATSA' MESAJI

  • Türkiye namına atılacak her olumlu adım bir lütuf değil, geç de olsa güç de olsa hakkaniyet ve hakikat ibresinin yerini bulmasıdır.
  • CAATSA yaptırımlarının kaldırılması önemlidir. Zirvede F-35 sürecinin gündeme gelmesi de mühimdir.

TRUMP'A 'MUTABAKAT' TEPKİSİ

Devamında ABD ile İran arasında yeniden patlak veren saldırılara değinen Bahçeli şunları kaydetti:

  • Zirve devam ederken Trump mutabakat sürecinin kendisi için bittiğini ifade etmiştir. Mutabakatın 1 ay geçmeden etkisizleştirilmesi barışa duyulan güveni sarsmıştır. İran'ın güvenliğini koruma hakkı vardır.
  • Trump'ın "Ateşkes bitti" açıklaması sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür. Açıklamayı zirve sırasında yapması da düşündürücüdür.

Bahçeli den Trump ın Ankara da yaptığı açıklamaya sert tepki! "Barışa güven sarsıldı" 2

"TÜRKİYE'NİN YERİ AVRUPA'NIN BEKLEME SALONU DEĞİLDİR"

Bahçeli, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi hakkında şunları ifade etti:

  • Avrupa yeni bir yol ayrımındadır. Türkiye'nin olmadığı denklemde güvenlik kalıcı olmaz. Türkiye yalnızca dürüst olunmasını istemektedir. Avrupa Birliği Türkiye'yi bekleme odasında tutuyor. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir.
  • Miçotakis'in açıklamaları vahimdir. Hiçbir başkent, Türkiye'nin menfaatlerini tartışamaz.

"FETÖ KARANLIK TAŞERONUN KİRLİ MAŞASIDIR"

15 Temmuz'un yıl dönümünü işaret eden Bahçeli şöyle konuştu:

  • 15 Temmuz'u doğru okumak milli bir mecburiyettir. 15 Temmuz işgal teşebbüsüdür. FETÖ denen ihanet yapısı bu karanlık taşeronun yalnızca kirli bir maşasıdır.
  • FETÖ Türk devletine silah doğrulttu. Türk milletinin karakterini hesap edemediler. Türk milleti 15 Temmuz'da tarih yazdı. Bu millet esir yaşamaz, devletini teslim etmez.
  • FETÖ'ye karşı hafıza taze tutulmalıdır. Tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi hayati önemdedir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esad o ülkeden oturum izni aldı, lüks otelde tatilini yaptıEsad o ülkeden oturum izni aldı, lüks otelde tatilini yaptı
Artvin’de gece etkili olan sağanak taşkınlara neden olduArtvin’de gece etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu

Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara Devlet Bahçeli MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öcalan'la ilgili tartışmaları bitirecek açıklama: 'Umut hakkı da statü de yok"

Öcalan'la ilgili tartışmaları bitirecek açıklama: 'Umut hakkı da statü de yok"

Kilit isim Haluk Levent ve kardeşi! Dev para transferlerinde 'açıklama' kısmına yazılanlar dikkat çekti

Kilit isim Haluk Levent ve kardeşi! Dev para transferlerinde 'açıklama' kısmına yazılanlar dikkat çekti

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

Son haliyle şaşırtıyor! 'Yıllar onu teğet geçiriyor'

Son haliyle şaşırtıyor! 'Yıllar onu teğet geçiriyor'

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.