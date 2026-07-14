Bahçeli'den Trump'ın Ankara'da yaptığı açıklamaya sert tepki! "Barışa güven sarsıldı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara'daki NATO Zirvesi'nde gündeme gelen CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusuna dikkat çeken Bahçeli, ABD-İran saldırılarından 15 Temmuz'un yıl dönümüne birçok konuda açıklama yaptı.
"ANKARA KÜRESEL GÜVENLİK MİMARİSİNİN MERKEZİ"
Konuşmasının başlarında Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin konuşan Bahçeli şunları kaydetti:
- Türkiye yeni dönemin stratejik tartışmalarının merkezi. Ankara'daki NATO Zirvesi alelade değildi. Ankara küresel siyasetin rotasını çizdi, küresel güvenlik mimarisinin merkezi oldu.
- NATO örtülü ambargoları kaldırabilecek midir? İttifak hukukunu yaralayan çelişkiler kalkacak mıdır?
- Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir.
'CAATSA' MESAJI
- Türkiye namına atılacak her olumlu adım bir lütuf değil, geç de olsa güç de olsa hakkaniyet ve hakikat ibresinin yerini bulmasıdır.
- CAATSA yaptırımlarının kaldırılması önemlidir. Zirvede F-35 sürecinin gündeme gelmesi de mühimdir.
TRUMP'A 'MUTABAKAT' TEPKİSİ
Devamında ABD ile İran arasında yeniden patlak veren saldırılara değinen Bahçeli şunları kaydetti:
- Zirve devam ederken Trump mutabakat sürecinin kendisi için bittiğini ifade etmiştir. Mutabakatın 1 ay geçmeden etkisizleştirilmesi barışa duyulan güveni sarsmıştır. İran'ın güvenliğini koruma hakkı vardır.
- Trump'ın "Ateşkes bitti" açıklaması sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür. Açıklamayı zirve sırasında yapması da düşündürücüdür.
"TÜRKİYE'NİN YERİ AVRUPA'NIN BEKLEME SALONU DEĞİLDİR"
Bahçeli, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi hakkında şunları ifade etti:
- Avrupa yeni bir yol ayrımındadır. Türkiye'nin olmadığı denklemde güvenlik kalıcı olmaz. Türkiye yalnızca dürüst olunmasını istemektedir. Avrupa Birliği Türkiye'yi bekleme odasında tutuyor. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir.
- Miçotakis'in açıklamaları vahimdir. Hiçbir başkent, Türkiye'nin menfaatlerini tartışamaz.
"FETÖ KARANLIK TAŞERONUN KİRLİ MAŞASIDIR"
15 Temmuz'un yıl dönümünü işaret eden Bahçeli şöyle konuştu:
- 15 Temmuz'u doğru okumak milli bir mecburiyettir. 15 Temmuz işgal teşebbüsüdür. FETÖ denen ihanet yapısı bu karanlık taşeronun yalnızca kirli bir maşasıdır.
- FETÖ Türk devletine silah doğrulttu. Türk milletinin karakterini hesap edemediler. Türk milleti 15 Temmuz'da tarih yazdı. Bu millet esir yaşamaz, devletini teslim etmez.
- FETÖ'ye karşı hafıza taze tutulmalıdır. Tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi hayati önemdedir.
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