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Esad'ın lüks hayatı yine gündemde! Oturum izni aldı, lüks otelde tatilini yaptı

Ülkesi Suriye'den kaçarak Rusya'ya sığınan devrik lider Beşar Esad ve ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde de oturum izni aldığı iddia edildi. İngiliz basını, Esad ailesinin düzenli olarak Dubai'ye gelip gittiğini hatta son olarak lüks otelde konakladıklarını yazdı.

Esad'ın lüks hayatı yine gündemde! Oturum izni aldı, lüks otelde tatilini yaptı
Devrim Karadağ

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam'ın devirdiği Beşar Esad'ın ailesiyle beraber Rusya'ya sığınıp Moskova'da lüks bir hayat sürdüğü iddialarının ardından İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

SIKLIKLA DUBAİ'YE GİDİYORLAR

The Observer tarafından yürütülen araştırmaya göre, Esad ailesi Birleşik Arap Emirlikleri'nden oturum izni aldı. Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın sıklıkla Dubai'ye gidip geldiği öğrenildi.

LÜKS OTELDE KALMIŞ

Esad’ın son olarak geçen ay Dubai’yi ziyaret ettiği ve Waldorf Astoria Oteli’nde kaldığı değerlendiriliyor.

Esad ın lüks hayatı yine gündemde! Oturum izni aldı, lüks otelde tatilini yaptı 1

YERLEŞMELERİNE İZİN YOK

TGRT Haber'in aktardığı habere göre; Esad ailesiyle bağlantılı kaynaklar, çiftin çocuklarının yanı sıra Esma Esad’ın annesi ve erkek kardeşlerinden Firas Akhras’ın da artık Dubai’de yaşadığını söyledi. Akrabalarına göre çiftin Körfez ülkesinde oturum izni bulunuyor ancak kendilerine, ziyaretlerinin memnuniyetle karşılanacağı, buna karşın henüz kalıcı olarak yerleşmemeleri gerektiği bildirildi. Yine de çiftin nihai hedefinin Dubai’ye yerleşmek olduğu belirtildi.

ESMA ESAD'IN KARDEŞLERİ BRİTANYA'YA ALINMADI

The Observer'ın bilgi sahibi iki kaynaktan edindiği bilgiye göre, Esma Esad’ın iki erkek kardeşinin Britanya’ya girişine izin verilmedi. Eski Dışişleri Bakanı David Lammy de Esad’ın Britanya’da istenmediğini söyledi. Ancak Esad’a Britanya vatandaşlığının iptal edildiğine ilişkin herhangi bir bildirim yapılmadı. İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Esad ın lüks hayatı yine gündemde! Oturum izni aldı, lüks otelde tatilini yaptı 2

Öte yandan Beşar Esad, dünyanın en çok aranan isimleri arasında yer almayı sürdürürken çatışmalar sırasında işlenen savaş suçları nedeniyle hakkında birden fazla uluslararası tutuklama emri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşar Esad Dubai Esma Esad
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