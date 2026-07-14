Bakan Gürlek'ten 'Haluk Levent' açıklaması: "Kaçma girişiminde bulundu"

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma ve Haluk Levent'in gözaltına alınması gündemdeki yerini koruyor.

BAKAN GÜRLEK'TEN 'HALUK LEVENT' AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın devam ettiğini ve genişleyebileceğini belirten Gürlek, MASAK raporlarının incelendiğini söyledi.

Bakan Gürlek, Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğunu belirtirken, "kaçma girişimi olması" üzerine gözaltına alındığını ifade etti.

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASI

Öte yandan Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine, “Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var" dedi. Bakan Gürlek, 'Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?' sorusuna "Evet, var" yanıtını verdi.

HALUK LEVENT ADIM ADIM İZLENDİ

Öte yandan Haluk Levent'in adım adım izlendiği de ortaya çıktı. Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önce İstanbul İzmir yolundaki bir dinlenme tesisi önünden araca bindiği görüntüler saniye saniye kameraya yansıdı.