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Bakan Gürlek'ten 'Haluk Levent' açıklaması: "Kaçma girişiminde bulundu"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'in hakkında yurt dışı çıkış yasağı olmasına karşın kaçma girişiminde bulunduğunu, bunun üzerine gözaltına alındığını ifade etti. Haluk Levent'in Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınmadan önce adım adım takip edildiği ortaya çıkarken o anların görüntüleri gündemdeki yerini koruyor.

Bakan Gürlek'ten 'Haluk Levent' açıklaması: "Kaçma girişiminde bulundu"
Mehmet Hazar Gönüllü

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma ve Haluk Levent'in gözaltına alınması gündemdeki yerini koruyor.

BAKAN GÜRLEK'TEN 'HALUK LEVENT' AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın devam ettiğini ve genişleyebileceğini belirten Gürlek, MASAK raporlarının incelendiğini söyledi.

Bakan Gürlek, Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğunu belirtirken, "kaçma girişimi olması" üzerine gözaltına alındığını ifade etti.

Bakan Gürlek ten Haluk Levent açıklaması: "Kaçma girişiminde bulundu" 1

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASI

Öte yandan Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine, “Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var" dedi. Bakan Gürlek, 'Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?' sorusuna "Evet, var" yanıtını verdi.

HALUK LEVENT ADIM ADIM İZLENDİ

Öte yandan Haluk Levent'in adım adım izlendiği de ortaya çıktı. Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önce İstanbul İzmir yolundaki bir dinlenme tesisi önünden araca bindiği görüntüler saniye saniye kameraya yansıdı.

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Haluk Levent Ahbap Derneği Akın Gürlek
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