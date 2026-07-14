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Haluk Levent adım adım izlenmiş! Gözaltı öncesi son görüntüsü ortaya çıktı

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Ahbap Derneğine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent adım adım izlenmiş. Levent'in gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ahbap Derneğine yönelik başlatılan soruşturma gündemdeki yerini koruyor. Yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

GÖZALTI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Çalışmaların devamında 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki toplam şüpheli sayısı 22'ye yükseldi.

Haluk Levent adım adım izlenmiş! Gözaltı öncesi son görüntüsü ortaya çıktı 1

990 MİLYON LİRALIK BAHİS OYNAMIŞ

Öte yandan dernek başkanı olan Haluk Levent de, Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınmıştı.

Haluk Levent adım adım izlenmiş! Gözaltı öncesi son görüntüsü ortaya çıktı 2

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Haluk Levent adım adım izlenmiş! Gözaltı öncesi son görüntüsü ortaya çıktı 3

ADIM ADIM İZLENDİ! GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Haluk Levent'in adım adım izlendiği de ortaya çıktı. Haluk Levent’in gözaltına alınmadan önce İstanbul İzmir yolundaki bir dinlenme tesisi önünden araca bindiği görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Ahbap Derneği
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