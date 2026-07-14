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Suç örgütü lideri 'Reşo Ağa' gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, kendisini 'Reşo Ağa' olarak tanıtan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ile birlikte hareket ettiği belirlenen 15 şüpheli, müştekileri silahla tehdit ederek para ve gayrimenkullerini gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Suç örgütü lideri 'Reşo Ağa' gözaltına alındı!
Ufuk Dağ

Ankara'da vatandaşları 'silahla tehdit' ederek paralarını veya gayrimenkullerini gasbettiği belirlenen 15 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Suç örgütü lideri Reşo Ağa gözaltına alındı! 1

ÖRGÜT LİDERİ VE ADAMLARI YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; kendisini 'Reşo Ağa' olarak tanıtan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ile onunla birlikte hareket ettiği tespit edilen toplam 14 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşları 'silahla tehdit' ederek paralarını veya gayrimenkullerini gasbettiği tespit edildi. Bu kapsamda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekilde;

1- Özkan Aydemir
2- Fatih Eren Koçak
3- Ozan Arıslı
4- Furkan Çıtraz
5- Ahmet Bedir
6- Hüseyin Gümüş
7- Hakan Yüksel
8- Ahmet Karakaş
9- Batuhan Aydemir
10- Ali Çakıcı
11- Melis Çağatay
12- Selma Yaşar
13- Kadir Ekinci
14- Haktan Aydemir
15- Uğurcan Yaşar

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ankara
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