Suç örgütü lideri 'Reşo Ağa' gözaltına alındı!

Ankara'da vatandaşları 'silahla tehdit' ederek paralarını veya gayrimenkullerini gasbettiği belirlenen 15 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ÖRGÜT LİDERİ VE ADAMLARI YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; kendisini 'Reşo Ağa' olarak tanıtan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ile onunla birlikte hareket ettiği tespit edilen toplam 14 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşları 'silahla tehdit' ederek paralarını veya gayrimenkullerini gasbettiği tespit edildi. Bu kapsamda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekilde;

1- Özkan Aydemir

2- Fatih Eren Koçak

3- Ozan Arıslı

4- Furkan Çıtraz

5- Ahmet Bedir

6- Hüseyin Gümüş

7- Hakan Yüksel

8- Ahmet Karakaş

9- Batuhan Aydemir

10- Ali Çakıcı

11- Melis Çağatay

12- Selma Yaşar

13- Kadir Ekinci

14- Haktan Aydemir

15- Uğurcan Yaşar