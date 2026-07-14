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2500 TL'lik iş için 60 bin TL istediler! Araç sahiplerini binlerce lira masraftan kurtaracak tavsiye

Araç arızası için sanayiye giden sürücüler bazen dudak uçuklatan faturalarla karşılaşabiliyor. Bir de buna fırsatçılar eklenince masraf daha da artıyor. Konya'da bir araç sürücüsünden 2500 TL'lik iş için 60 bin TL istediler. Araç sahibi ise yaptığıyla binlerce liralık faturadan kurtuldu.

2500 TL'lik iş için 60 bin TL istediler! Araç sahiplerini binlerce lira masraftan kurtaracak tavsiye

Konya'da aracından gelen ses nedeniyle sanayiye giden bir kişi, motorun üst kapağının açılması ve siboplarda arıza bulunduğu gerekçesiyle 60 bin lirayı bulabilecek bir tamir masrafıyla karşılaştı. Aracını daha sonra ekspertize götüren kişi, sesin kaynağının yalnızca 2 bin 500 liralık benzin basınç borusu olduğunu öğrendi.

2500 TL lik iş için 60 bin TL istediler! Araç sahiplerini binlerce lira masraftan kurtaracak tavsiye 1

DUDAK UÇUKLATAN FARK

Konya'da yaşayan S.A., 2021 model aracından gelen sesin kaynağını öğrenmek için şehir merkezinde bir tamirciye gitti. Burada yapılan incelemede tamirci, motor arızası olduğunu, 60 bin lira civarında ücretle tamir edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun ardından S.A. aracını alarak ekspertize gitti. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda, aracın benzin basınç borusunun kırık olduğu, bunun ise 2 bin 500 liralık arıza olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan raporu gören araç sahibi farklı bir tamirciye giderek aracını tamir ettirdi.

"DAHA ÖNCE AYNI SESE RASTLAMIŞTIK"

Bazı araçlarda görülen kronik arızaların doğru teşhis edilmesinin önem taşıdığını belirten ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Bir araç geldi. Sanayiye götürmüşler. Sanayide, 'Siboplarda ses var. Üst kapak açılacak, siboplara ve sibop yolluklarına bakılacak' demişler. Bu araçlarda benzin basınç boruları var. Bunlar kronik olarak kırılabiliyor. Araç bize geldiğinde benzin basınç borusunun kronik bir sorun olduğunu biliyorduk. Daha önce de aynı sese rastlamıştık.

2500 TL lik iş için 60 bin TL istediler! Araç sahiplerini binlerce lira masraftan kurtaracak tavsiye 2

2500 LİRAYA SORUN ÇÖZÜLDÜ

Benzin basınç borusu yaklaşık 2 bin 500 lira civarında. Plastik olduğu için kıvrımlarından çatlıyor ve kırılıyor. Orayı elimizle kontrol ettik. Biraz açtığımızda sesin arttığını, tekrar kapatıp elimizi bastırdığımızda ise sesin kesildiğini gördük. Arkadaşı tekrar gönderdik ve tanıdığımız bir ustaya yönlendirdik. Oraya gitti. Benzin basınç borusunu 2 bin 500 liraya değiştirmiş. Ses kesildi sonra buraya geldi. ‘Allah razı olsun abi, teşekkür ederim. Beni bir sürü masraftan kurtardınız' dedi" şeklinde konuştu.

"BİR YERDEN FİYAT ALMAYIN"

Şenol Uysal, "Kapak açılması, sibop ve sibop yollukları gibi işlemler 50-60 bin lira civarında tutardı. Bir de niyet bozuk olursa daha yüksek fiyat çıkarabilirlerdi. Şundan bundan diyerek fiyatı artırabilirlerdi. Araç bize geldiğinde, ‘Bunların arızası bu, hiç başka bir yere gitmene gerek yok' dedik. Burada sesi yerinde gösterdik. ‘Git, şu boruyu değiştir' dedik. Boruyu değiştirmiş. 2 bin 500 lira civarında bir ücret ödemiş. Yani işi bilen insanlara göstermek lazım. Bir yerden fiyat almayın" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
motor araba sanayi
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